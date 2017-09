Wälder blieben in Zell am See ohne Punkte

Thomas Stroj übernahm am Sonntag den Posten des ersten Goalies von Misa Pietilä. Am Tag zuvor war der 21 Jährige Kärnter noch mit den Bulldogs Dornbirn in Znojmo im Einsatz. Um ihm Spielpraxis zu verschaffen und Pietilä zu entlasten, wurde bereits im Vorfeld über den Wechsel gesprochen. Tormanntrainer Tommi Suvanto reiste deshalb bereits am Samstag mit nach Klagenfurt, fuhr von dort mit Karlo Skec nach Linz, um diesen dort für das EBEL Spiel der Bulldogs abzuliefern. Mit Thomas Stroj im Gepäck ging es weiter nach Zell am See.

Um 18:30 Uhr fand dort das Match gegen die ungeschlagenen Eisbären statt. Die Hausherren erwischten auch diesmal den besseren Start, Tapio stellte in der 10. Minute auf 1:0. Juuso Mörsky nutzte noch im selben Abschnitt eine Überzahlsituation zum Ausgleich. Danach waren wieder die Zeller am Drücker. Dinhopel Florian holte für seine Mannschaft erneut die Führung. Julian Zwerger hatte war an diesem Wochenende nicht zu bremsen und setzte nach seinem Premierentreffer in Klagenfurt, in diesem Spiel noch einen drauf. Ein 2:3 konnten sich die Gastgeber bald nur noch mit Strafen abwehren. Doch hier sah Trainer Jussi Tupamäki auch den Grund für die spätere Niederlage: „Wir haben in der doppelten Überzahl kein Tor geschossen und ich glaube zu diesem Zeitpunkt ist auch etwas Frust in der Mannschaft aufgekommen. Ich habe dann eine Entscheidung getroffen, die im Nachhinein ein Fehler war. Als Trainer muss man zu seiner Verantwortung stehen und diese Niederlage geht auf meine Kappe.“

Vala schlug vor der zweiten Pause gleich doppelt zu und verschaffte den Eisbären somit ein schönes Polster von 4:2. Wilfan und Herzog stellten im Schlussabschnitt sogar auf 6:2. Das Tor von Wälder Kapitän Christian Ban in der 56. Minute war schließlich nur noch Kosmetik. Mit drei von, an diesem Wochenende, sechs erreichbaren Punkten trat der ECB den Heimweg an. Besonders das Spiel gegen Zell am See hat Tribut gefordert und einige Akteure sind angeschlagen. Für sie gilt es, bis Samstag wieder fit zu werden, wenn die Red Bull Hockey Juniors in Dornbirn zu Gast sind.