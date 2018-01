Wälder bleiben auf einem Play-off-Platz

Sechs Tore benötigte der EHC Bregenzerwald im Heimspiel gegen Fassa um mit 6:5 die Eisfläche im Messestadion zu verlassen.

Mit einem Zwei Tore Vorsprung retteten sich die Wälder in die Pause. Hier nahm aber dann Fassa die Zügel in die Hand. Bustreo, Castlunger und Rothstein schrieben an, drehten die Partie zu Gunsten der Gäste. Der Jubel an der Spielerbank war noch nicht ganz verklungen, da schnappte sich Jungspund Simeon Schwinger die Scheibe, zog kurz ab und glich aus. (Oberhauser&Schedler Bau gratuliert seinem Future Club Spieler) Die Anspannung der 1351 Zuschauer war deutlich zu spüren, das Spiel stand auf Messers Schneide. Christian Haidinger erlöste sein Team in der 57. Minute mit dem 6:5. Doch damit war es noch nicht ausgestanden. Die Wälder kamen mit einer erneuten Strafe wieder in Bedrängnis, doch Pietilä rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. „Wir spielen derzeit nicht das, was wir eigentlich können. Aber das Team hat nach dem 4:5 Charakter gezeigt und sich zurückgekämpft.“, zeigte sich Jussi Tupamäki nicht ganz zufrieden mit der Leistung am Eis.