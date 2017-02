Wachter, Feurstein und Keckeis die Besten

Insgesamt fuhren die VSV-Läufer bei den ÖSV Testrennen im Nachwuchs in Hippach in Tirol 16 Mal auf das Siegespodest.„Die Rennen sind für die VSV-Schüler gut verlaufen. Vor allem im Riesentorlauf neun Podestplätzen sind unsere Athleten sehr stark gefahren. Im Slalom fehlt es noch an Beständigkeit, dort ist aber die Ausfallquote grundsätzlich höher. Alles in allem befinden wir uns auf einem guten Weg“, bilanzierte VSV-Schülertrainer Marcel Schoder nach dem ersten Saisonvergleich auf nationaler Ebene.

Riesentorlauf

U13

Victoria Olivier; 2. Marco Feurstein

U14

Lea Lipburger, 2. Jakob Greber

U15

Amanda Wachter

U16

Chantalle Keckeis, 1. Lukas Feurstein (Tagesbestzeit), 3. Noel Zwischenbrugger

Slalom

U13

Marco Feurstein

U16

Chantalle Keckeis (Tagesbestzeit), 1. Lukas Feurstein (Tagesbestzeit)

Parallelslalom

U13

Victoria Olivier

U15

Amanda Wachter

U16