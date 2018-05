Wachstumstempo verliert Schwung

Nach einem ausgezeichneten Start ins Jahr 2018 haben sich die Anzeichen vermehrt, dass das rasante Wachstumstempo der österreichischen Wirtschaft etwas an Schwung einbüßt.

Trotz der leicht sinkenden Tendenz seit dem Jahreswechsel erreichte der Konjunktur­indikator in den ersten drei Monaten 2018 einen durchschnittlichen Wert von 4,5 Punkten und hat damit sogar den Quartalsrekord aus dem Frühjahr 2007 eingestellt. Getragen von der hervorragenden Stimmung im ersten Quartal 2018, die zu einem Quartalsrekord des Konjunkturindikators beitrug, fiel das Wirtschaftswachstum zu Jahresbeginn sehr kräftig aus. Die österreichische Wirtschaft hat einen fulminanten Start ins Jahr 2018 hingelegt und konnte im ersten Quartal um geschätzte drei Prozent im Jahresvergleich zulegen.

Neben der geringfügig nachlassenden Stimmung in der österreichischen Wirtschaft weisen auch einige Frühindikatoren seit dem Jahresbeginn auf eine Verlangsamung der Konjunktur hin.

Zudem geben auch die Signale seitens der Aktienmärkte Anlass zur Sorge, jedoch nicht Grund zur Panik, denn ausgehend von einer Phase der Hochkonjunktur ist ein moderater Rückgang einiger Indikatoren nicht überraschend. In den kommenden Monaten wird sich das Wirtschaftswachstum in Österreich aufgrund weniger Unterstützung durch die Investitionen und in geringerem Ausmaß auch des Konsums wie erwartet etwas verlangsamen. Trotzdem wird Österreichs Wirtschaft 2018 mit 2,8 Prozent erneut stark wachsen.