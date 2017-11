Wachstum in allen Bundesländern höher als im Vorjahr

Österreichs Konjunktur ist so dynamisch wie seit Jahren nicht mehr, auch regional ist das Wachstum breit aufgestellt. Das Bruttoinlandsprodukt wird heuer in allen Bundesländern stärker steigen als im Vorjahr, erwartet die Bank Austria. Am kräftigsten wachsen die exportstarken Industrieregionen Steiermark und Oberösterreich. Die Arbeitslosenraten sinken erstmals seit 2007 in allen Bundesländern.

Am kräftigsten fällt der prozentuelle Rückgang in Tirol und in der Steiermark aus. Die niedrigste Arbeitslosenrate wird mit 5,4 Prozent weiter in Salzburg erwartet, die höchste in Wien mit 13,1 Prozent. Die Erwerbslosigkeit geht nach Branchen betrachtet auf breiter Front zurück, allen voran am Bau, in der Industrie, im Handel, in der Gastronomie und in der öffentlichen Verwaltung. Die Zahl der Beschäftigten soll österreichweit um 1,8 Prozent steigen, am kräftigsten mit knapp über 2 Prozent in Tirol und in der Steiermark.