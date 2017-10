Wachsoldat erschoss Kollegen in Bundesheer-Gebäude

Vorfall muss erst aufgeklärt werden - © APA

In einem Amtsgebäude des österreichischen Bundesheeres in der Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt ist am Montag ein Wachsoldat von seinem Kollegen erschossen worden. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen 20-jährigen Wiener. Die um 19.13 Uhr gerufene Rettung konnte das Leben des Rekruten nicht mehr retten. Ob der Schuss aus Versehen oder absichtlich abgegeben wurde, muss noch geklärt werden.