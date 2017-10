Wachmann tötete in Brasilien sechs Kinder und Erzieherin

Schreckliche Gewalttat in Brasilien - © APA (AFP)

Eine schreckliche Gewalttat erschüttert Brasilien: In einem Kindergarten im südöstlichen Bundesstaat Minas Gerais hat ein Wachmann am Donnerstag sechs Kinder und eine Erzieherin getötet, indem er sie mit Alkohol übergoss und anzündete, berichteten Staatsanwaltschaft und Medien. An seinen durch das Feuer erlittenen Verletzungen starb auch der Täter.