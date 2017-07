VW und Skoda rufen Autos zurück

Knapp 400.000 Autos sind betroffen - © APA (AFP)

Volkswagen ruft viele Autos in die Werkstätten. In Deutschland sind 385.000 VW- und Skoda-Fahrzeuge betroffen, berichtete die Fachzeitschrift “kfz-betrieb”. Ob und wie viele Wagen in Österreich in die Werkstatt müssen, konnte ein Sprecher der österreichischen VW-Tochter Porsche Holding Salzburg am Sonntag auf APA-Anfrage kurzfristig nicht sagen. Das werde erst am morgigen Montag möglich sein.