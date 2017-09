Volkswagen hat Probleme mit Airbags - © APA (dpa)

Volkswagen und seine Partner müssen in China 4,86 Millionen Fahrzeuge wegen fehlerhafter Takata-Airbags zurückrufen. 2,35 Millionen entfielen auf das VW-Joint-Venture mit FAW und 2,4 Millionen Fahrzeuge auf das mit SAIC, teilte die Aufsichtsbehörde AQSIQ am Donnerstag mit. 103.573 Autos würden von VW China in die Werkstätten beordert. Der Rückruf solle im März 2018 beginnen.