VW soll heute Konzernumbau beschließen

Bei Volkswagen soll der Aufsichtsrat heute, Donnerstag, einen grundlegenden Personal- und Konzernumbau beschließen. Dabei soll der bisherige VW-Markenchef, der Österreicher Herbert Diess, zum Nachfolger des amtierenden Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller bestimmt werden.

Die einzelnen Marken des Konzerns wie VW, Audi, Seat und Skoda sollen dem Vernehmen nach in mehrere Gruppen aufgeteilt werden. So soll die Arbeit in dem großen Konzern effizienter werden.