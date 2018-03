VW lagert Tausende Dieselskandal-Autos

Autos, Autos, Autos soweit das Auge reicht. Auf riesigen Parkplätzen, unter anderem hier in der kalifornischen Wüste, lagert der Autobauer VW jene Fahrzeuge, die das Unternehmen im Abgasskandal in den USA hatte von Kunden zurückkaufen müssen. Mehr als 7,4 Milliarden US-Dollar haben die insgesamt rund 350.000 Dieselfahrzeuge den Konzern gekostet, rund 300.000 davon werden derzeit noch zwischengelagert.

Die riesigen Parkplätze liegen nicht nur in der Wüste Kaliforniens, sondern auch in einem ehemaligen Football-Stadion in Detroit und auf dem Gelände einer außer Betrieb genommenen Papiermühle in Minnesota. Nach Angaben von VW stehen die Autos nur vorübergehende auf den Parkplätzen. Dort würden sie regelmäßig gewartet und dann in den USA verkauft oder möglicherweise exportiert – nach einer Anpassung der für den Abgasskandal verantwortlichen Technik.

