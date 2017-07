VW-Konzern will vier Millionen Diesel nachrüsten

VW-Konzernchef Müller verspricht Reduktion der Diesel-Emissionen - © APA (dpa)

Volkswagen will beim Dieselgipfel in der kommenden Woche die Umrüstung weiterer Dieselfahrzeuge anbieten. “Der Volkswagen-Konzern wird anbieten vier Millionen Fahrzeuge nachzurüsten und damit die Emissionen deutlich zu reduzieren”, sagte Konzernchef Matthias Müller am Donnerstag bei einem Besuch der deutschen Umweltministerin Barbara Hendricks in Wolfsburg.