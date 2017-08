VW hat Regierungserklärung angeblich umschreiben dürfen

Redenschreiber des Vorstandes hätten den Text dann “aufgehübscht”. “Problematische Passagen” seien gestrichen und “positivere Formulierungen” eingefügt worden.

Weil sagte dagegen den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, der Vorwurf, er habe seine Regierungserklärung von VW genehmigen oder nachbessern lassen, sei “schlichtweg falsch”. Im Oktober 2015 sei wegen der Diesel-Affäre die Zukunft des VW-Konzerns auf dem Spiel gestanden, “nicht zuletzt auch wegen der schwierigen Verfahrenslage in den USA”. Das sei “mittelbar auch für das Land Niedersachsen von allergrößter Bedeutung” gewesen.

“Unter diesen Bedingungen war es richtig, dass ein von mir selbst geschriebener Entwurf einer Regierungserklärung VW zugeleitet wurde mit der ausschließlichen Bitte um Prüfung auf rechtliche Belange und Richtigkeit der genannten Fakten”, sagte Weil in dem Interview.

Anschließend hätten er und seine Mitarbeiter zudem “sehr kritisch geprüft, welche Rückmeldungen von VW rechtliche Gründe hatten und wo Kritik abgemildert werden sollte”, fügte der SPD-Politiker hinzu. “Rechtliche Klarstellungen haben wir nachvollzogen, die Kritik ist drin geblieben. Was ich gesagt habe, war O-Ton Weil.”

Die “Bild am Sonntag” berichtete dagegen, die VW-Mitarbeiter hätten den Text im Sinne des Konzerns umgeschrieben. “Das war kein Faktencheck, wir haben die Rede umgeschrieben und weichgespült”, sagte ein namentlich nicht genannter Mitarbeiter, der an dem Vorgang beteiligt war, der “BamS”.

Auf Anfrage der “BamS” sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen: “Seitens des VW-Konzerns wurden einzelne Anregungen unterbreitet, ein Teil dieser Anregungen ist aufgegriffen worden.” Pörksen betonte demnach aber, an der “harten Kritik” an Volkswagen in der Rede habe sich dadurch nichts geändert.

Nach “BamS”-Informationen stieß das Einschreiten des Autobauers selbst bei VW auf Widerstand. Ein Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung äußerte demnach “moralische Bedenken”: Volkswagen könne doch nicht eine Regierungserklärung des Ministerpräsidenten redigieren und verändern. Seine Sorgen habe er sogar schriftlich formuliert.

