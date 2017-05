VW hat bereits 4,7 Millionen Diesel-Autos umgerüstet

Weltweit knapp die Hälfte der manipulierten Dieselmotoren umgerüstet - © APA (dpa)

Der deutsche Autobauer Volkswagen hat weltweit knapp die Hälfte der manipulierten Dieselmotoren aus dem Konzern umgerüstet. Insgesamt seien es bisher 4,7 Millionen Fahrzeuge, sagte Konzernchef Matthias Müller am Mittwoch in Hannover auf der Hauptversammlung des Autobauers. In Deutschland seien es 1,7 Millionen Autos. In Österreich waren Anfang Mai 70 Prozent der betroffenen Fahrzeuge umgerüstet.