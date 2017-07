VW-Abgasskandal: Inhaftierter Manager will aussagen

Dem Volkswagen-Manager droht eine lange Haftstrafe - © APA (AFP)

Ein seit Anfang des Jahres inhaftierter Volkswagen-Manager, den die USA im Abgasskandal zur Rechenschaft ziehen wollen, will sich nun doch schuldig bekennen. Die Anwälte des langjährigen VW-Mitarbeiters haben den zuständigen Richter informiert, dass ihr Mandant ein Geständnis abgeben will. Das teilte ein Sprecher des Gerichts mit. Das Schuldbekenntnis soll bei einer Anhörung am 4. August erfolgen.