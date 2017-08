Vulkan auf Sumatra spuckt kilometerhoch Asche

Seit 2013 bricht der Sinabung immer wieder aus, Anfang 2014 starben nach mehreren starken Ausbrüchen 16 Menschen. Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring. In diesem Bereich ist die vulkanische Aktivität besonders hoch. In Indonesien befinden sich etwa 130 aktive Vulkane.

Villagers look at the Mount Sinabung volcano on Sumatra Island, as it

spews thick volcanic ash.#zooma_app #photographer #nyc #nature pic.twitter.com/CM1ED3Mkpo

