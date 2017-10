VSV schlitterte in Zagreb im Finish nach 2:0 in ein 2:5

13. Runde der Eishockey-Liga - © APA (Archiv/Schlager)

Der Villacher SV hat am Dienstag in einem vorgezogenen Spiel der 13. Runde der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) in Zagreb 2:5 (2:0,0:0,0:5) verloren. Ihren verdienten Sieg fixierten die Kroaten erst im Finish. Nachdem sie 28 Minuten lang einem 0:2-Rückstand nachgelaufen waren, erzielten die Gastgeber alle ihre Treffer in den letzten 13 Minuten. Zagreb ist nun Tabellenfünfter, Villach -Siebenter.