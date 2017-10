VSV bezwang Capitals im Penaltyschießen

In Villach gabs für die Caps die erste Niederlage seit 25 Spielen - © APA (Archiv/EXPA)

Die Vienna Capitals haben den Nimbus der Unbesiegbarkeit in der Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) verloren. Beim Villacher SV unterlag die Meistertruppe am Sonntag 3:4 nach Penaltyschießen – nach 25 Siegen in Folge. Die Black Wings Linz bestätigten den zweiten Platz mit einem 4:1 über Fehervar, Salzburg feierte mit einem 8:5 in Innsbruck den zweiten Sieg nacheinander. Der KAC gewann in Graz 4:1.