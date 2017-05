VS Edlach auf großer Bühne

Dornbirn. (mima) Die Emsiana ist dabei das große Hohenemser Kulturfest und bietet jedes Jahr eine Vielzahl an Konzerten, Ausstellungen und Aufführungen. Die VS Dornbirn Edlach nutzte diese Möglichkeit um ihr einstudiertes Stück zu präsentieren.

Vollbesetzter Saal in Hohenems

„Seit es die Emsiana gibt, mache ich zusammen mit Kinderbuchautor Wolfram Secco ein Kinderprogramm. Uns ist wichtig, dass die Kinder zum Theaterspielen animiert werden. Das stärkt die Persönlichkeit, die Empathie,…“, erklärt Sabine Bader, Direktorin der VS Edlach die Teilnahme ihrer Schule beim Hohenemser Kulturfest. Dazu haben in den Wochen vor dem Auftritt die 2a und 4a Klassen der VS Edlach das Theaterstück “Pinocchio” einstudiert. Etwas mehr als drei Wochen haben die Schüler dabei für ihren Auftritt geprobt und das Stück studiert. Für die jungen Schauspielkinder aus Dornbirn war es dann ein tolles Erlebnis, auf einer „echten“ Bühne im ausverkauften Salomon Sulzer Saal mit so vielen Zuschauern zu spielen. Das Besondere bei diesem Programm war auch, Kinder spielen für Kinder und Kinder aus dem Publikum durften auch mitmachen. „Ich war wirklich stolz auf alle“, so Direktorin Bader nach dem Auftritt.