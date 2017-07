Vranitzky macht Nein zu Koalition mit FPÖ an Haider fest

Altkanzler hatte Zweifel an Handschlagqualität Haiders - © APA

SPÖ-Altbundeskanzler Franz Vranitzky macht seine Entscheidung von 1986, grundsätzlich nicht mehr mit den Freiheitlichen in eine Koalition zu gehen, bei der die Sozialdemokraten bis vor Kurzem geblieben sind, vor allem am damaligen FPÖ-Chef Jörg Haider fest. Er habe Grund gehabt, an der Handschlagqualität Haiders zu zweifeln, sagte Vranitzky am Montagabend bei einer Diskussionsveranstaltung.