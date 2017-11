VP-Hofer zu FPÖ-Kritik: "Vom Jubelperser zum Edelraunzer"

Laut einer Aussendung von ÖVP-Finanzsprecher Albert Hofer war die FPÖ-Kritik am Landesbudget "so vorhersehbar wie das Ergebnis eines Parteitages in Nordkorea".



„60 Jahre – also die gesamte Zeit, in der die FPÖ in der Landesregierung saß – haben sich die Freiheitlichen mit Blick auf das Landesbudget in Jubelmeldungen überschlagen. Seit dem Jahr 2009 – also seit dem Rauswurf der FPÖ aus der Landesregierung – macht die Landesregierung bei der Budgeterstellung plötzlich alles falsch, obwohl nach wie vor dieselbe Budgetphilosophie vorherrscht. Das verdeutlicht einmal mehr: In der Politik ist alles eine Frage des Standpunkts“, so VP-Landtagsabgeordneter Albert Hofer in seiner Reaktion auf die heutige Pressekonferenz der Freiheitlichen zum Budget 2018.