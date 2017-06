„Vox amabilis“ in Bildstein

Der Verein „Kultur in Bildstein“ lädt auch heuer wieder zur beliebten musikalischen Kaffeerunde in den Kultursaal. Dieses Jahr ist das zehnköpfige Frauenensemble der Musikschule Dornbirn unter der Leitung von Sabine Winter zu Gast in Bildstein. Das vielfältige Repertoire von Volksliedern bis hin zu Gospelklängen macht genauso neugierig wie die erstmalige Aufführung der Vorarlberger „Ehre Guta Saga“, bei welcher Paul Faderny am Klavier mitwirken wird. Beginn des Klassik-Cafés am kommenden Sonntag ist um 11 Uhr nach dem Gottesdienst im Pfarrsaal.