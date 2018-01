Vorzeigebetrieb von fünfter Generation übernommen

Weit über hundert Jahre erfolgreiche Familiengeschichte

Im Jahre 1880 wurde das Familienunternehmen Wüstner in Mellau gegründet und seit Generationen von den Söhnen der Familie erfolgreich weitergeführt. Anton Wüstner stand schon im Alter von achtzehn Jahren vor der Entscheidung den elterlichen Betrieb nach dem frühen Tod seines Vaters zu übernehmen. Seinen damaligen Traumberuf als Kraftfahrer hatte er aufgegeben um gemeinsam mit seiner Mutter das Geschäft weiterzuführen. Neben Stricken und Seilen aus eigener Produktion wurde schon 1975 in einem kleinen Laden Teppiche und Läufer verkauft. Heute bietet das Unternehmen seinen Kunden maßgefertigte Vorhänge, Textile-Böden, Handwebteppiche und Läufer. Mit einer großzügigen Bettenausstellung wird in dem Mellauer Betrieb dem gesunden Schlaf immer größeres Augenmerk gewidmet.

Zum Jahreswechsel wurde von der Firma Wüstner, im Rahmen einer Feierlichkeit die Firmenübergabe an Peter Wüstner bekannt gegeben. Nach 42 Jahren geht das Unternehmen von Vater Anton Wüstner an seinen Sohn Peter Wüstner, in die fünfte Generation der Firmengeschichte über. Viele geladene Gäste waren gekommen und gratulierten zum Nachfolger aus dem Familienkreis. Während der Ansprache blickte Anton Wüstner zurück auf die vergangenen Jahrzehnte, richtete Dankesworte an seine heutigen und ehemaligen Mitarbeiter, an Lieferanten, Kunden und Berufskollegen. Ein ganz besonderer Dank ging an seine Familie, speziell an seine Frau Anita die seit 34 Jahren an seiner Seite ist und er als seine 24-Stunden-Kundennummer bezeichnete. Rückblicken berichtete er von Zeiten in denen gute Kontakte geknüpft und enge Freundschaften entstanden sind, von guten Zeiten und Krisen die überwunden werden mussten. Mit großer Wertschätzung erinnerte er daran wie beim Hochwasser 2005 Hilfe angeboten wurde, wie Berufskollegen Zusammenhalt und Loyalität zeigten.