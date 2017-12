"Vorwürfe von Ländle-AK-Präsident Hämmerle sind völlig haltlos"

FPÖ-Bundesrat Christoph Längle übt heftige Kritik an AK-Präsident Hubert Hämmerle. Dieser hatte den Freiheitlichen ja vorgeworfen, den Arbeitern und Angestellten in Bezug auf den 12-Stunden-Tag in den Rücken gefallen zu sein.

“Die von AK-Präsident Hubert Hämmerle soeben in den Raum gestellten Vorwürfe bezüglich des Arbeitnehmerschutzes und des angedachten 12-Stunden-Tages sind völlig haltlos. Es ist festzuhalten, dass die entsprechenden Gesetzesentwürfe nicht vorliegen. Vielmehr setzen sich die Freiheitlichen Arbeitnehmervertretungen österreichweit für die Rechte und den Schutz der Arbeiter und Angestellten vehement ein. Somit ist die Kritik seitens AK-Hämmerle nicht gerechtfertigt, stellt eine Angstmache dar und ist alles andere als seriös”, betont FPÖ-Bundesrat Längle.

FP-Längle: Kein Nachteil für Arbeitnehmer Die im Regierungsprogramm angedachten Parameter zur Arbeitszeitregelung sähen eine Flexibilisierung vor und stellten keinen Nachteil für die Arbeitnehmer dar. Zukünftig solle es die Möglichkeit für einen 12-Stunden-Tag zwar geben, aber die Beibehaltung der gesetzlichen täglichen und wöchentlichen Normalarbeitszeit sowie kollektivvertragliche Regelungen der Normalarbeitszeit blieben unberührt.