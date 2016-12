Vorweihnachtliche Sozialaktion am Bundesgymnasium

Bludenz. Bereits im November wurden die 120 Erstklässler von Elmar Stüttler, Obmann und Gründer von „Tischlein Deck Dich“ über diese private Hilfsorganisation informiert, welche sich den Kampf gegen Armut in Vorarlberg zum Ziel gemacht hat und bedürftigen Menschen im Ländle unentgeltlich hilft.

Die Klassenvorstände der ersten Klassen des BG Bludenz wollten gemeinsam mit ihren Gruppen „Tischlein Deck Dich“ im Rahmen der Weihnachtssozialaktion unterstützen und führten vom 5.-16. Dezember 2016 eine Sammelaktion durch, bei welcher freiwillig Lebensmittel und nicht mehr benötigtes Spielzeug in den Klassen gesammelt wurden.

Gerade in der vorweihnachtlichen Zeit ist es wichtig, Schülern klarzumachen, dass es nicht selbstverständlich ist, jeden Tag ausreichend zu essen zu haben oder sich mit Spielsachen vergnügen zu können. Umso erfreulicher war die rege Beteiligung der Erstklässler, die kurz vor Weihnachten Elmar Stüttler zwölf Kisten voller Lebensmittel und Spielsachen überreichen konnten. Auf diese Weise haben sich unsere Erstklässler selbst das größte Geschenk machen – anderen Menschen Freude zu bereiten.