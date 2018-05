Vortrag zur Verbesserung der Kommunikation

Projekt „Gesund aufwachsen im Montafon“ lud Kinderphilosophin zu Gespräch

In den vergangenen Monaten sind gemeinsam mit Beteiligten aus Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in einem offenen Entwicklungsprozess Maßnahmenpakete entwickelt und erprobt worden. Nicht zuletzt passt auch der am vergangenen Mittwoch im Standesgebäude stattfindende Vortrag „Hallo? Hörst du mir überhaupt zu?“ voll in dieses Konzept. Aus diesem Grund luden die beiden Verantwortlichen die Kinderphilosophin Doris Daurer zu diesem Vortrag und einer anschließenden Gesprächsrunde ein. „Was tun, wenn sich Kinder oder Jugendliche nicht wirklich mitteilen, zurückziehen, introvertiert und verschlossen sind? Wie umgehen, wenn sie ständig reden oder kaum zuhören, sich wichtigtuerisch in den Mittelpunkt sprechen?“ Diese Fragen stellte sich die Buchautorin am Eingang des Vortrags. Anschließend erläuterte sie ganz klar den Unterschied zwischen Wissensthemen, bei denen Erwachsene gegenüber Kindern klare Vorteile haben und den Denkerthemen.