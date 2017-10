Vortrag: Vorarlberg während der Zeit Kaiser Franz Josefs

Die 68 Jahre dauernde Regierungszeit (von 1848 bis 1916) von Kaiser Franz Josef blieb in vielerlei Hinsicht für Österreich, Vorarlberg und für Hohenems prägend und nachwirkend. Im Vortrag spricht der Historiker, dem für seine zahlreichen Arbeiten zur neueren Vorarlberger Landesgeschichte 2014 der „Wissenschaftspreis des Landes Vorarlberg“ verliehen wurde, die politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen auf Landes- und Gemeindeebene an. Gerade die Gemeinde/ bzw. Stadt Hohenems hat sich in dieser Epoche stark verändert.