Vortrag Eva Gold: Langsamkeit, Einsicht und Verstehen

Lebendiges Leben oder Von wiederholenden Mustern zu wachsender Freiheit Gedanken heissen im Englischen „Thought“ = Gedachtes. Sie sind also vergangene Formen, die sich immer und immer wieder wiederholen. In kreisenden Gedanken, in inneren Haltungen, Überzeugungen, in wiederkehrenden Sprachformen, Verhalten, …

Wollen wir diese Muster immer weiter leben? Oder wollen wir sie kennenlernen, interessiert betrachten, auf ihre Wirklichkeit hin untersuchen und langsam unterbrechen?

Und all das mit Humor, Verständnis, Zärtlichkeit und grosser Geduld?

Und wie fühlen sich wahre Freiheit, wachsende Begeisterung an?

Dieser Vortrag lädt dazu ein, Räume des Fragens und Forschens zu öffnen.

Referentin Eva Gold-Gwynn Kingston on Thames, London Mindfulness – Bewusst-Sein Termin Do, 28. September 2017, 20:00 – 22:00 Uhr Ort Rieger Orgelbau, Hofsteigstr. 120, 6858 Schwarzach Kosten Abendkassa Mindestbeitrag € 10,– Deckungsbeitrag € 15,– Förderbeitrag € 20,–

Anfragen kontakt@ig-bewusst-sein.at Informationen www.ig-bewusst-sein.at