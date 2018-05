Vorteile einer Zusatzversicherung

Immer mehr Österreicher entscheiden sich für eine zusätzliche private Krankenversicherung. Versicherungsexperte Thomas Haupt vom Volksbank Vorarlberg Versicherungsmakler zeigt auf, welche Vorteile eine solche Zusatzversicherung bringt.

Gerade im Alter ist eine private Krankenversicherung sinnvoll – aber leider auch teuer. Die gesetzliche Versicherung kommt für viele Behandlungen auf. Dabei sind die zu entrichtenden Beiträge festgelegt und werden auf Basis des Einkommens berechnet. Die Berechnung der Prämien in der zusätzlichen privaten Krankenversicherung erfolgt hingegen nach finanzmathematischen Kriterien in Hinblick auf gesundheitliches Risiko, also Alter und Gesundheitszustand. „Im Idealfall sollten Eltern daher bereits in frühen Jahren eine private Zusatzvorsorge für ihr Kind abschließen“, sagt Thomas Haupt. Und weiter: „Somit sind Vorerkrankungen überschaubar und die Prämie wird günstiger.“

Wer einen Wahlarzt konsultieren möchte, sollte die Tarife der verschiedenen Versicherungen vergleichen. Mit einer privaten Krankenversicherung können Ärzte, die in ­keinem Vertragsverhältnis stehen, aufgesucht werden. „Erfahrungsgemäß erhält man mit einer Zusatzkrankenversicherung somit oft rascher einen Termin beim Arzt oder im Krankenhaus“, so der Versicherungsexperte. Zudem kann ein erhöhter Komfort in der Sonderklasse des jeweiligen Spitals oder in einem Privatspital in Anspruch genommen werden. Die Krankenhauskostenversicherung kommt für einen Mehraufwand des Aufenthalts in der Sonderklasse auf. Die meisten Krankenhauskostentarife inkludieren die Übernahme der entstehenden Spesen durch die Sonderklasse, die Direktverrechnung von Spesen mit dem Spital, freie Arztwahl und Krankenhauswahl, Begleit­kostenersatz für Kinder (bis zwölf Jahren), Transportspesen, Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer und ­Ersatztagegeld anstelle anderer Leistungen (Tagegeldversicherung).