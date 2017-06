Vorsicht im Urlaub: Treibstoffe sind deutlich teurer als in Österreich

Der Verkehrsclub Österreich weißt darauf hin, dass vor allem in südlichen Urlaubsgebieten die Treibstoffpreise bis zu 16 Euro mehr ausmachen können. Insgesamt kostet der Sprit in Österreich deutlich weniger als im EU-Schnitt. VOL.AT zeigt 10 Länder, in denen man besonders teuer tankt.

1. Schweiz

Bei unseren Nachbarn in der Schweiz ist der Dieselpreis besonders hoch. Für eine 50 Liter Tankfüllung muss man satte 70,50 Euro bezahlen. Das sind 17,00 Euro mehr als in Österreich.

2. Italien

Ein beliebtes Urlaubsziel und fast gleich teuer wie die Schweiz ist Italien. Für einen 50 Liter Tank bezahlt man im bella Italia 67,50 Euro, also 14,00 Euro mehr als bei uns.

3. Schweden

Nicht im Süden, aber im Norden sind die Dieselpreise gleich. Auch in Schweden zahlt man für 50 Liter Diesel 67,50 Euro – also 14,00 Euro mehr als in Österreich.

4. Großbritannien

Immerhin 50 Cent weniger zahlt man in Großbritannien. Sie müssen aber immer noch mit stolzen 67,00 Euro rechnen, wenn sie einen 50 Liter Tank füllen. In Österreich wäre der Preis 13,00 Euro niedriger.

5. Finnland

Wer seine freien Tage in Finnland verbringen möchte, der muss für die 50 Liter-Tankfüllung 63,00 Euro bezahlen. Das ist zwar schon um fünf Euro günstiger als in Großbritannien, aber immer noch um neun Euro teurer als in der Heimat.

6. Irland

Irland – ein wunderschöner Urlaubsort für alle die nicht unbedingt an einem Strand liegen wollen. Aber auch hier gilt es aufzupassen, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind. 50 Liter Sprit kosten 62,00 Euro. Im Vergleich: immer noch 8,50 Euro teurer als in Österreich.

7. Griechenland

Sonne, Strand und Meer – Wer aber mit einem Auto in Griechenland unterwegs ist, sollte auch hier bei den Preisen aufpassen: 62,00 Euro für einmal volltanken – das sind 8,00 Euro mehr als bei uns.

8. Dänemark

Genau 60,00 Euro für 50 Liter bezahlt man in Dänemark. Im Vergleich zu Österreich sind das 6,50 Euro mehr, die man in die Tasche greifen muss.

9. Portugal

Ebenfalls ein beliebtes und gut bereistes Urlaubsziel. Langsam kommen wir den österreichischen Preisen auch schon näher. Nur noch um 6,00 Euro tankt man bei uns günstiger. In Portugal zahlt man für 50 Liter 59,50 Euro.

10. Belgien

Last but not least: Belgien. 5,50 Euro zahlt man im Osten mehr für den Dieseltank als in Österreich. Der ganze Tank beträgt 59,00 Euro.