Vorsicht besser als Nachsicht

Wer mitten im Leben steht, rechnet nicht unbedingt damit, von einem Unfall oder einer schweren Krankheit aus der Bahn geworfen zu werden.

So vielseitig die Absicherungsbedürfnisse sind, so vielseitig sind auch die Angebote an ­Lebensversicherungen. „Als Versicherer stehen wir unseren Kundinnen und Kunden in allen Belangen rund um Vorsorge und Absicherung zur Seite. Wir definieren gemeinsam den Zweck und das Absicherungsziel und unterstützen bei der Erreichung“, betont Jürgen Gmeiner, Landesdirektor der Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group in Vorarlberg.