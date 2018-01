Vorne dick, Hinten schlank: Retro-Maschinen als Eyecatcher bei Motorradwelt Bodensee

Vom 26. bis 28. Jänner gibt es in der Messe Friedrichshafen wieder alles rund um die Leidenschaft zum Motorrad.

Große runde Glasscheinwerfer, Speichengussräder, blinkender Chrom, offen sichtbare Zylinderköpfe – auch in diesem Jahr schwelgen die Aussteller auf der Motorradwelt Bodensee wieder im Retro-Trend. Den alten Look mit neuer Technik hat inzwischen fast jede Firma im Portfolio. Von 26. bis 28. Januar werden auf dem Messegelände in Friedrichshafen die neuesten modernen Klassiker vorgestellt: vom Bobber über den Café Racer bis zum Scrambler.