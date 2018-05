Vorhang auf für das BG Dornbirn

Bei den Tagen der Kulturellen Bildung gaben die Schüler einen Einblick in ihr kreatives Schaffen.

Dornbirn. Ein aufwendig vorbereitetes Geburtstagsfest für den 100-jährigen Uropa, der schließlich gar nicht auftaucht und ein spannender Krimi rund um eine Familie, in der alle was zu verbergen haben – mit diesen zwei Stücken bewiesen die Schüler der Theatergruppe des BG Dornbirn ihr schauspielerisches Talent. Die Theatervorführung war jedoch nur einer von vielen Programmpunkten, mit denen sich das Dornbirner Stadtgymnasium an den alle zwei Jahre österreichweit stattfindenden Tagen der Kulturellen Bildung (KuBi-Tage) beteiligte.

Verschiedene Ausstellungen rund um Kunst und Design, Videoprojektionen sowie musikalische und gesangliche Vorführungen gaben den Besuchern einen Einblick in das kreative und musische Schaffen an der Schule. Schüler der vierten Klassen hatten ein beeindruckendes Streetart-Projekt mit Anamorphose-Bildern vorbereitet. Auch fächerübergreifende Projekte wurden präsentiert – so hatte man sich sowohl in Kunst als in Biologie mit der Fauna rund um die Schule beschäftigt.