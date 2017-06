Vorgezogene Parlamentswahlen im Kosovo begonnen

1,872.000 Bürger des Kosovo sind stimmberechtigt - © APA (AFP)

Im Kosovo haben am Sonntag um 7.00 Uhr früh vorgezogene Parlamentswahlen begonnen. Fünf Bündnisse, 19 Parteien und zwei Bürgergruppen ringen um 120 Parlamentssitze. Die Wahlen wurden ausgeschrieben, nachdem die Koalitionsregierung von Premier Isa Mustafa am 10. Mai am Misstrauensvotum im Parlament gescheitert war.