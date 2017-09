Vorgezogene Neuwahlen in Japan angekündigt

Regierungschef Abe wird Parlament am 28. September auflösen - © APA (AFP)

In Japan stehen vorgezogene Neuwahlen an: Regierungschef Shinzo Abe kündigte am Montag in Tokio an, dass er das Parlament am 28. September auflösen werde. Neuwahlen müssen dann in den darauffolgenden 40 Tagen abgehalten werden. Damit solle eine “nationale Krise” bewältigt werden, erklärte der japanische Ministerpräsident.