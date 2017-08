Vorfahrt in Vorkloster missachtet: 3 Verletzte

Bei einem Unfall in Bregenz Vorkloster wurden am Montag Nachmittag drei Personen leicht verletzt. Ein Pkw-Fahrer hatte einer auf der Schendlingerstraße in Richtung Bregenz Zentrum fahrender Frau die Vorfahrt genommen.

Die Nissan-Fahrerin (Jahrgang 1956) war auf der Schendlingerstraße in Bregenz Vorkloster unterwegs in Richtung Zentrum, als ihr ein Pkw-Fahrer (Jahrgang 1931) auf Höhe der Michael-Gaismayr-Straße scheinbar von rechts die Vorfahrt nahm. Der Aufprall war so stark, dass der Pkw der Frau auf dem Dach liegen blieb. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Kreuzung war während der Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr Vorkloster zeitweise gesperrt. (red)