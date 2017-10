Vorderwälder Wehren perfektionieren ihr Teamwork 

Hittisau. „Explosion in der Metzgereihalle mit starker Rauchentwicklung und vermissten Personen sowie ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten“, lautete die Alarmierung zur Herbstabschnittsübung der Vorderwälder Feuerwehren in Hittisau. 155 Feuerwehrmänner der Ortsfeuerwehren Lingenau, Hittisau, Krumbach, Langenegg, Riefensberg und Sibratsgfäll rückten nach stiller Alarmierung mit modernster Gerätschaft zum Einsatzort aus. Auch die Rotkreuz-Abteilung Egg war am Zusammenspiel der Rettungskräfte beteiligt.

Komplexe Übungssituation

Die Übungsannahme war sehr komplex: So galt es für die Atemschutztrupps 17 Personen, die nach einer Explosion mit starker Rauchentwicklung vermisst wurden, in einem Gebäude zu suchen und ins Freie zu bringen. Drei Personen waren auf einen Balkon geflüchtet und mussten mittels Leitern evakuiert werden. Bei einem eingespielten Verkehrsunfall galt es, eingeklemmte Personen zu befreien und retten. Mit vereinten Kräften konnten die schwierigen Aufgabenstellungen rasch und effizient bewältigt werden. Als stille Beobachter verfolgten die Vorderwälder Bürgermeister Annette Sohler, Ulrich Schmelzenbach, Martin Bereuter sowie Vizebürgermeister Anton Gerbis den Einsatz „ihrer“ Feuerwehren.

Großes Lob

Bei der abschließenden Besprechung zeigte sich Abschnittskommandant Max Bereuter mit dem Ablauf der Abschnittsübung und dem Einsatz der Wehrkameraden sehr zufrieden. Auch Bezirkskommandant Herbert Österle bedankte sich bei den teilnehmenden Wehren für ihren Einsatz. Von den neutralen Beobachtern Bernd Fink, Florian Eberle, Martin Piller, Albrecht Fuchs, Jörg Bilgeri und Simon Wentz gab es neben einigen kleinen Verbesserungsvorschlägen großes Lob für die Wehren. Im Namen der Rotkreuz-Abteilung Egg bedankte sich Markus Herburger für die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den Feuerwehren.

Professionell

Als äußerst positiv ist zu verbuchen, dass es den Feuerwehren unter der Leitung der Kommandanten Albrecht Fuchs, Hans Grabher, Reinhard Bereuter, Thomas Nussbaumer, Rainer Niederacher und Bernhard Held im Verbund mit den Rettungskräften vom Roten Kreuz innerhalb kürzester Zeit gelungen war, die vielschichtigen Aufgaben professionell zu meistern. Stellvertretend für die Gemeinde Hittisau bedankte sich Vizebürgermeister Anton Gerbis bei allen Beteiligten für das große Engagement sowie die ehrenamtliche Tätigkeit und hob die perfekte Zusammenarbeit der Blaulichtorganisationen hervor. MO