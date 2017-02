Vorbereitungen für Eurofighter-U-Ausschuss

Danach wird der Text an die anderen Fraktionen im Parlament verschickt, untermauerte der Sicherheitssprecher Dienstagvormittag gegenüber der APA seine bereits angekündigten Pläne.

Gemeinsames Verlangen

Im Anschluss werden die Parteien gemeinsam Gespräche über die Einsetzung des U-Ausschusses führen, sagte Pilz. Zögerliche Aussagen aus der FPÖ vom Montag wollte der grüne Abgeordnete nicht überbewerten: “Die FPÖ hat nur etwas Selbstverständliches gesagt, nämlich, dass sie sich das anschauen wollen.” Es gehe um ein gemeinsames Verlangen, und daher sei das “auch Aufgabe der FPÖ, das genau zu prüfen”.

Darüber hinaus wollte sich Pilz nicht weiter äußern. Er werde zu den Gesprächen nun vorerst nichts mehr sagen. Erst wenn die Beratungen abgeschlossen sind, werde gemeinsam entschieden, wie man das Ergebnis der Öffentlichkeit mitteilt, gab er zu verstehen.

Kein “Freifahrtschein”

Nach ihrer grundsätzlichen Zusage vom Wochenende für die Einsetzung eines neuen Eurofighter-U-Ausschusses waren die Freiheitlichen am Montag ein wenig auf die Bremse gestiegen: Ein prinzipielles Bekenntnis zu parlamentarischer Aufklärung sei kein “Freifahrtschein” für Pilz, betonte FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl. Für Dienstagvormittag hat die FPÖ eine Pressekonferenz mit Parteichef Heinz-Christian Strache angesetzt, bei der es – unter anderem – um das Thema des Eurofighter-U-Ausschusses gehen soll.

Pilz will das Begehren bereits am 1. März im Nationalratsplenum einbringen, hatte er am Montag verkündet. Um das für eine Einsetzung eines U-Ausschusses notwendige Viertel der Stimmen zu erreichen, braucht es dazu neben den Grünen Abgeordneten auch die Zustimmung der Freiheitlichen.

