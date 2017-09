Vorbereitung auf den Silvesterlauf startet am 9. Oktober

Jeden Montag bietet sich in Zusammenarbeit mit „Vorarlberg bewegt“ die Gelegenheit zum gemeinsamen Laufvergnügen. Neben den verschiedenen Laufgruppen wird auch in diesem Jahr wieder eine Walkinggruppe angeboten. Treffpunkt beim „KOM“ in Altach ist jeweils um 19 Uhr. Umzieh- und Duschmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. Der Lauftreff ist selbstverständlich wie bisher kostenlos. Egal ob Anfänger oder versierter Hobbysportler, das OK-Team des Silvesterlaufs freut sich nach dem Motto „Gemeinsam laufen macht doppelt Spaß“ auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Weitere Infos unter: www.altacher-silvesterlauf.at