Vorbereitung auf Abspaltung von Katalonien

Für Carles Puigdemont ist das Referendum verbindlich - © APA (AFP)

Der Chef der Regionalregierung von Katalonien, Carles Puigdemont, hat am Tag nach dem umstrittenen Referendum über die Abspaltung von Spanien die Gültigkeit des Separatisten-Sieges bekräftigt. Das Ergebnis der Abstimmung vom Sonntag sei “verbindlich”, sagte Puigdemont am Montag in Barcelona. Die spanische Regierung will indes eine Unabhängigkeitserklärung Kataloniens mit allen Mitteln verhindern.