Vorarlberg/SPÖ: "Integration" besser bei Schöbi-Fink

Nach der Amtsübergabe von Ex-Landesrat Erich Schwärzler an Neo-Landesrat Christian Gantner sieht die SPÖ Vorarlberg die Möglichkeit, die Aufgabenaufteilung neu zu gestalten.

“Unzählige persönliche Kontakte”

Im Bereich der Integration habe sich Erich Schwärzler Anerkennung über die Grenzen Vorarlbergs hinaus erworben. „Als Integrationssprecherin habe ich miterlebt, dass ständig neue Herausforderungen neben den alten Problemlagen ein großes Erfahrungswissen erfordert. Das hat sich Erich Schwärzler schon über mehr als ein Jahrzehnt auch über unzählige persönliche Kontakte erarbeitet“, so die Sozialdemokratin. Einen solchen Erfahrungsschatz könne man auch bei der am besten vorbereiteten Amtsübergabe nicht vermitteln. Daher appelliert Gabi Sprickler-Falschlunger an die Landesregierung, die Ressortaufteilung dementsprechend neu zu gestalten.