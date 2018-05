Vorarlberg/Schlins: Brand in Zwischendecke in der Paedakoop

Am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr brach in der Paedakoop in Schlins ein Brand in einer Zwischendecke aus. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, verletzt wurde niemand.

Im Gebäude finden zurzeit umfangreiche Umbauarbeiten statt, welche auch Auslöser des Brandes gewesen sein dürften. Der Brand brach im Bereich der Zwischendecke zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss aus. Beim Eintreffen der Feuerwehren rauchte es schon stark aus dem Obergeschoss. Der Brandherd konnte schnell entdeckt und das Feuer gelöscht werden. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Einsatzkräfte das Gebäude auslüften.

Der entstandene Schaden ist gering. Im Einsatz waren die Feuerwehren Schlins und Satteins mit insgesamt acht Fahrzeugen und 55 Mann.