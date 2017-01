Das Rheintal und Walgau als urbane, dichtbesiedelte Räume müssten sich als eine “Vorarlberg Stadt” verstehen, die mit anderen Wirtschaftsstandorten in Konkurrenz stehen und auch dementsprechend handeln. Was dieses Ende des Kirchturmdenkens bedeuten könnte, präsentierte IV-Präsident Martin Ohneberg bei Neujahrsempfang der Industriellenvereinigung in Hohenems. Wir fragten nach, was seine Gäste zu den Ausführungen zu sagen haben.