Vorarlbergs Sommertourismus entwickelt sich positiv

Damit zeige sich ein ganz ähnliches Bild wie in den beiden vorangegangenen Monaten, sagt Brigitte Plemel vom Vorarlberg Tourismus. “Die sehr positive Entwicklung setzt sich unverändert fort”, freut sie sich ebenso wie Tourismusreferent Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser über die jüngsten Zahlen.

Plus in der zwischenzeitlichen Sommerbilanz

Im Juli 2017 haben in Vorarlberg 267.400 Gäste (+3,3 Prozent) 904.000 Übernachtungen (+4,3 Prozent) gebucht. Damit steht auch in der Zwischenbilanz der laufenden Sommersaison weiter ein klares Plus. Von Mai bis Juli 2017 wurden insgesamt 581.500 Ankünfte (+5,7 Prozent) und über 1,8 Millionen Nächtigungen (+5,4 Prozent) gezählt.

Deutschsprachige Gäste schätzen Vorarlberg besonders

Zuwächse gibt es in diesem Sommer in allen Regionen, allen Unterkunftsarten sowie allen wichtigen Herkunftsländern. Die Gäste aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein sowie aus den Niederlanden sind insgesamt für 90 Prozent der Nächtigungen in Vorarlberg verantwortlich. Brigitte Plemel: “Dass sich die Gästezahlen aus diesen fünf Ländern so positiv entwickeln, macht uns auch für den weiteren Verlauf des Sommers sehr optimistisch.”

(VLK)