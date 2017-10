Vorarlbergs Seilbahner sind gerüstet: Die Wintersaison 2017 kann kommen

“Schneesicherheit ist bei der Auswahl des Skigebietes das wichtigste Entscheidungskriterium für Wintersportler – gleich nach der Skigebietsgröße”, stellte Comploj fest. Aus diesem Grund investierten viele Skigebiete rund 25,3 Mio. Euro in den Ausbau der Beschneiungsanlagen, allen voran die Skigebiete Warth, Golm und Silvretta Montafon. Weitere 24,3 Mio. Euro flossen in den Bau neuer Seilbahnanlagen. Neben der neuen Ifenbahn I und II würde bald auch die Dorfbahn Warth eröffnet.

Für Infrastruktureinrichtungen wie Restaurantneu- und -umbauten gaben die Seilbahnen 13,9 Mio. Euro aus. Bei einer Gesamtsumme von 75,6 Mio. Euro und einem Netto-Jahresumsatz aus der Personenbeförderung von rund 151 Mio. Euro (2015/16) betrage die Reinvestitionsquote in diesem Jahr rund 50 Prozent, rechnete der Fachgruppenobmann nicht ohne Stolz vor.

Neben der Suche nach Fachpersonal bezeichnete Comploj die “sehr aufwendigen und lang dauernden” Behördenverfahren als größte Herausforderungen für die Seilbahnwirtschaft: “Das Thema Behördenverfahren würde ein ganzes Buch füllen”, forderte der Fachgruppenobmann von der Politik dringend einen Bürokratieabbau und schlankere Strukturen.

Die Fachgruppe der Seilbahnen Vorarlberg vertritt 71 Mitglieder und 45 Skigebiete. Landesweit sind 319 Bahnen und Lifte in Betrieb, die in Summe rund 1.000 Pistenkilometer bedienen. Durchschnittlich sind rund 1.000 Mitarbeiter bei den Vorarlberger Seilbahnbetrieben beschäftigt. Bis 2020 werden die Seilbahner rund 320 Mio. Euro in bereits geplante Projekte investieren.

