Vorarlbergs next Top(f)models!

#1 Die Stachlige

Sie hat einen eigenwilligen Charme und gehört zu den faszinierendsten Pflanzengattungen. Ein Modell zum Anfassen ist sie aber weniger, die Kaktee!

#2 Die Rosige

Die Bodendeckerrose ist eher im Garten anzufinden als im Topf, ist aber eine echte Beauty-Queen. Dank ihrer unschuldigen rosa Knospen bricht sie die Herzen zahlreicher GärtnerInnen.

#3 Die Üppige

An ihr ist was dran – vor allem wenn die Blüte sich in ganzer Pracht zeigt. Sie gehört zu den Curvy Models unter den Blumen. Die Rede ist von der Pfingstrose.

#4 Die Exotische

Eine Pflanze, wie ein Supermodel: sehr schlank, außergewöhnlich und ein echter Typ. Das Ziergras beeindruckt außerdem mit einem extravaganten Blütenstand. Wow!

#5 Die Sportliche

Sie zeigt gerne was sie kann – und das ist klettern. Kein Hindernis im Haus ist ihr zu steil. Durch ihre Größe und ihre hübschen Blätter ist sie ein echter Hingucker.

