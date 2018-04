Vorarlbergs „Narren“ tagen im Montforthaus

Feldkirch. Delegationen aus nahezu allen Talschaften des Landes ziehen bei der 38. Generalversammlung des Verbandes Vorarlberger Fasnatzünfte (VVF) Bilanz.

Am kommenden Samstag geben sich ab 17 Uhr hunderte Närrinnen und Narren ein „Stelldichein“ im Kultur- und Kongresszentrum Montforthaus in Feldkirch. Der jährlich in einem anderen Bezirk stattfindende Verbandstag wird diesmal von den „Spältabürger“ ausgerichtet. „Wir freuen uns in Anbetracht von gleich mehreren Jubiläen auf die närrische Tagung“, bringt Gildenpräsident Thomas Kathan in Anlehnung auf den Schlussakt zum 50-jährigen Bestehen des etablierten Vereins sowie dem Jubiläum der Gugga Spältaschränzer (25 Jahre), auf den Punkt. Übrigens, die Stadt selbst blickt heuer auf 800 Jahre Bestand zurück.