Vorarlbergs erste Livestreaming-Bühne startet!

„Live-Streaming-Events gehören im englischsprachigen Raum teilweise schon zum Standard und hängen dort auch etablierte Fernsehkanälen was die Reichweite anbelangt locker ab. VOL.AT wäre nicht VOL.AT, wenn wir nicht auch hier mit das erste lokale Onlineportal im deutschsprachigen Raum wären welches so eine Veranstaltungsreihe entwickelt und so selbst mit dem Medium und dem Konzept Erfahrungen sammelt “, fasst VOL.AT Chefredakteur Marc Springer das Pilotprojekt zusammen.

Gestreamt werden insgesamt 7 Konzerte – jeweils am ersten Freitag im Monat ab Oktober, von 21 bis 23 Uhr.

Als Streaming-Location wurde das Hohenemser Hotel-Café Schatz ausgewählt, bei der Abwicklung unterstützt der Hohenemser Verein „Live! Förderverein für Livemusikkultur“. An der Sponsorenfront unterstützen die Stadt Hohenems, Fohrenburger und die Hohenemser Raiffeisenbank die innovative Veranstaltungsreihe, die Sponsorengelder kommen zur Gänze den Musikern zu Gute.

Auftakt mit „The Spinning Wheels“

Für die Auftaktveranstaltung am 6. Oktober konnten die ehemaligen “Schnabl” Gewinner „The Spinning Wheels“ aus Feldkirch gewonnen werden, die mit ihrer hochkarätigen und opulenten Besetzung von Pop über Rock und Funk dem Publikum in Hohenems ordentlich einheizen werden. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr, Eintritt an der Abendkassa: 4 €,- (Der Eintritt kommt ebenfalls zur Gänze den Bands zu Gute). Das weitere Lineup wird noch bekannt gegeben!