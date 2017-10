Vorarlbergs Berge erstrahlen in weißem Glanz

>>Blick durch die Livecams<<

Lech am Samstagvormittag:

Damüls am Samstagvormittag:

Blick vom Kristberglift am Samstagvormittag:

Brandnertal am Samstagvormittag:



Diedamskopf am Samstagvormittag:

Blick auf die Valisera am Samstagvormittag:

Wetterprogrognose

Zu Tagesbeginn gab es am Samstag von Norden her noch ein paar Regenschauer bzw. teils bis gegen 1200 Meter herunter Schneeschauer, die zunehmend abklangen. Im weiteren Verlauf bleibt es bis zum Abend trocken, die Wolken beginnen aufzulockern und es zeigt sich für ein paar Stunden die Sonne, ehe es am späteren Nachmittag wieder mehr zuzieht.

Mit einer starken Nordwestströmung bleibt es am Sonntag stark bewölkt bis trüb und es regnet recht verbreitet und die meiste Zeit mit schwacher bis mäßiger Intensität, wobei der Schwerpunkt im Bereich des Bregenzerwaldes liegt.

Anhaltend wechselhaft und kühl mit vielen Wolken und Regenschauern vor allem in den nördlichen Landesteilen wird der Montag. Tagsüber abklingende Regenschauer und kurze Auflockerungen.