Vorarlbergs Bäder trotzen der Kälte – und starten in die neue Saison

Der Wettergott hat es 2017 bisher zwar noch nicht wirklich gut mit den Vorarlberger Freibädern gemeint, einige haben aber dennoch Kälte und Schnee getrotzt und bereits Mitte bzw. Ende April ihre Tore geöffnet. Ein Großteil sperrt kommendes Wochenende auf. Den Auftakt machte das Walgaubad in Nenzing, das bereits am 17. April geöffnet hat. Seit 29. April laden das Erlebnis Waldbad in Feldkirch-Gisingen, das Schwimmbad Felsenau sowie das Naturbad Untere Au in Frastanz zum Baden ein. Am 6. Mai folgen unter anderem Strandbad und Mili in Bregenz, das Waldbad Enz in Dornbirn, Strandbad und FKK in Hard sowie das Erholungszentrum Rheinauen in Hohenems. Den Schlusspunkt beim Öffnen setzt das Schwimmbad Partenen am 15. Juni. Ein wenig aus der Reihe tanzt das VAL Blu Freibad Bludenz. Wegen der umfassenden Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten fällt der Saisonstart 2017 auf Anfang August.

Walgaubad: Bereits 1.800 Besucher

Im Walgaubad Nenzing hat man es trotz des kalten Wetters nicht bereut, heuer – wie schon im Vorjahr – die Badesaison sehr zeitig zu starten. Der frühe Saisonbeginn am Ostermontag, 17. April, hat sich laut Geschäftsführer Oliver Tschabrun bewährt. „Bis 3. Mai haben wir bereits rund 1800 Besucher gezählt und knapp 800 Saisonkarten verkauft – mehr als im Vergleichszeitraum 2016“, sagt Tschabrun. Er führt den Erfolg bei den Saisonkarten auch auf den frühen Saisonstart zurück. Ein großer Teil der Besucher würde tatsächlich baden und nicht nur zum Kaffeetrinken ins Walgaubad kommen.

Freibäder warten mit Highlights auf

Praktisch alle Freibäder warten im Verlauf der Saison wieder mit tollen Highlights für die Gäste auf. Die Palette reicht vom Familienbädertag über Vollmondschwimmen und Grillabende bis zur Sommernachtsparty. Saisonschluss ist heuer praktisch überall um den 10. September.

Vorarlbergs Freibäder im Überblick

Freibad Au

» Mitte Mai bis Anfang September

» täglich 9.30 bis 19.30 Uhr

Freibad Bezau

» Anfang Mai bis Anfang September

» täglich 9 bis 19.30 Uhr

Val Blu, Bludenz

» befindet sich derzeit im Umbau

Alvierbad Brand

» Mitte Mai bis Anfang September

» täglich 10 bis 18 Uhr

Freibad Braz

» Ende Mai bis Anfang September

» täglich 9 bis 20 Uhr

Bregenz, Strandbad und Mili

» 1. Mai bis Mitte September

» Mai und September, 11 bis 18 Uhr, und Juni bis Sommerferienbeginn, 10 bis 19 Uhr, Sommerferien 10 bis 20 Uhr

Bregenz, Kaiserstrand Badehaus

» 7. Mai bis Mitte September

» täglich 9 bis 18 Uhr

Waldbad Enz, Dornbirn

» Anfang Mai bis Anfang September

Freibad Egg

» Mitte Mai bis Anfang September

» täglich 9 bis 19.30 Uhr

Erlebnis-Waldbad Feldkirch

» 29. April bis 10. September

» 9 bis 20 Uhr

» 16 bis 19 Uhr Schwimm-dich-fit-Garantie bei schlechtem Wetter

Schwimmbad Felsenau, Frastanz

» 29. April bis 10. September

» täglich 9 bis 20 Uhr

» 9 bis 12 Uhr Schwimm-dich-fit-Garantie bei schlechtem Wetter

Frastanz, Untere Au

» 29. April bis 10. September

» täglich von 9 bis 20 Uhr

Mountainbeach Freizeitpark, Gaschurn

» Öffnungszeiten noch nicht bekannt

Götzis

» 6. Mai bis 10. September

» täglich 9 bis 20 Uhr

Hard, Strandbad

» 6. Mai bis 10. September

» 6. bis 24. Mai: 10 bis 21 Uhr, 25. Mai bis 10.September: 9 bis 22 Uhr

Freibad Hittisau

» Ende Mai bis Anfang September

» täglich 9.30 bis 19.30 Uhr

Erholungszentrum Rheinauen, Hohenems

» 06. Mai bis Anfang September

» bis August täglich 9 bis 20 Uhr, im September 9 bis 19 Uhr

Freibad Klösterle

» noch keine Öffnungszeiten bekannt

Waldbad Lech

» während der Sommersaison 9.30 bis 19 Uhr

Strandbad Lochau

» 8. Mai bis 9. September

» 8. Mai bis 30. Juni: 10 bis 19 Uhr, 1. Juli bis 31. August: 9 bis 20 Uhr, 1. September bis 9.September: 10 bis 19 Uhr

Parkbad Lustenau

» Anfang Mai bis Anfang September

» täglich 9 bis 20 Uhr

Freibad Mellau

» im Sommer bei Badewetter von 9 bis 19 Uhr

Walgaubad Nenzing

» 17. April bis Ende September

» 17. April bis 30. April von 9 bis 19 Uhr, 1. Mai bis 30. Juni von 9 bis 20 Uhr, 1. Juli bis 15. August 9 bis 20.30 Uhr, 16. August bis 30. September 9 bis 20 Uhr

Freibad Riezlern

» Ende Mai bis Anfang September

» täglich 9 bis 19 Uhr

Waldbad Schoppernau

» Mitte Mai bis Anfang September

» je nach Wetter von 9.30 bis 19 Uhr

Freibad Schwarzenberg

» Ende Mai bis Anfang September

» täglich 9 bis 19 Uhr

Aquarena Allwetterbad, St. Gallenkirch

» Mai bis September

» täglich 9.30 bis 20 Uhr

Erlebnisbad Frutzau, Sulz

» 1. Mai bis Ende August

» 1. Mai bis Ende Juni, 9 bis 19 Uhr, 1. Juli bis Ende August, 9 bis 20 Uhr

Alpenbad Montafon, Schruns-Tschagguns

» 20. Mai bis 10. September

» täglich 9 bis 20 Uhr

Rätikonbad Vandans

» Mitte Mai bis Anfang September

» täglich 9 bis 20 Uhr